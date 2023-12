Ricordate Wheelman? Un frenetico gioco d'azione stile GTA con Vin Diesel!

Vin Diesel non è solo una star del cinema celebre per franchise come Fast and Furious: l'attore californiano è stato spesso protagonista anche del mondo videoludico. Ce lo ricordiamo come protagonista dello splendido The Chronicles of Riddick Escape From Butcher Bay, ma nel 2009 è al centro di un progetto curioso: Wheelman.

Pubblicato nel 2009 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360, Wheelman era un frenetico Action/Adventure di stampo free-roaming ispirato al modello di Grand Theft Auto, sebbene poi prendesse una direzione tutta sua in chiave ludica. Il grosso del gioco è infatti incentrato sulla guida, attraverso missioni dall'alto tasso di spettacolarità e adrenalina a tutto gas. In un certo senso Wheelman sembra mescolare la formula di GTA con un tipico film di Fast and Furious, offrendo così al giocatore un approccio al gameplay adrenalinico e dai ritmi forsennati. Celebre in tal senso l'abilità Airjack, che permetteva al protagonista Milo Burik (interpretato dallo stesso Vin Diesel) di saltare letteralmente da un veicolo all'altro in piena corsa, rendendo l'azione ancora più coreografica.

Per quanto riguarda il contesto in cui si svolgono i fatti del gioco sviluppato da Tigon Studios (compagnia fondata da Vin Diesel in persona) e prodotto dalla defunta Midway, Wheelman è ambientato a Barcellona in Spagna e vede l'agente della CIA Milo Burik in città per investigare su una misteriosa valigetta contenente documenti top-secret contesi da diverse fazioni criminali spagnole. Intrighi, doppi giochi e colpi di scena sono alla base della trama di Wheelman, tra una missione e l'altra all'insegna della frenesia e della distruzione.

Tuttavia, nonostante sulla carta sembra esserci tutto l'occorrente per un prodotto intrigante, Wheelman non riuscì a lasciare il segno ricevendo un'accoglienza abbastanza tiepida da critica e pubblico. A lungo andare, infatti, l'azione in auto si fa ripetitiva e senza grossi spunti creativi, mentre le missioni a piedi con impostazione TPS si rivelano poco curate e non all'altezza dei migliori esponenti del genere in circolazione in quegli anni. Il titolo firmato Tigon Studios finisce dunque velocemente nel dimenticatoio, non avendo qualità grandi a sufficienza da renderlo meritevole di attenzioni sul lungo termine. Nonostante tutto, preso con leggerenza e senza pretese, Wheelman può comunque riuscire ad intrattenere, motivo per cui ancora oggi a distanza di tanti anni dal suo esordio sul mercato potrebbe meritare quantomeno una veloce partita.

Per quanto riguarda il noto attore, la sua presenza nell'industria videoludica prosegue ancora oggi: ricordiamo che Vin Diesel sarà protagonista di Ark 2, previsto su PC e Xbox Series X/S nel corso del 2024.