Ricordate gli Zelda brutti per CD-i? Arriva il loro erede, Arzette The Jewel of Faramore!

Ebbene sì, anche The Legend of Zelda ha avuto i suoi giochi davvero brutti, per la precisione tre titoli arrivati negli anni '90 su Philips CD-i ma diventati nel corso degli anni un vero e proprio fenomeno di culto. Talmente iconici da dare vita a un loro erede spirituale: Arzette The Jewel of Faramore.

Sviluppato da Seedy Eye Software e prodotto da Limited Run Games, Arzette The Jewel of Faramore prende fortemente ispirazione sia per gameplay che per realizzazione estetica da Link The Faces of Evil e da Zelda The Wand of Gamelon, con tanto di personaggi disegnati alla stessa bizzarra maniera e con meccaniche ed animazioni che sembrano letteralmente ripresi dai giochi visti su CD-i. Con il nuovo trailer appena pubblicato gli autori ci confermano la data di apertura dei preoder per il gioco su PC via Steam, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e console PlayStation, fissata al 2 febbraio 2024.

L'uscita di Arzette The Jewel of Faramore è prevista su queste piattaforme per il 14 febbraio 2024 in formato digitale, mentre sul sito ufficiale di Limited Run Games sono disponibili per la prenotazione le copie fisiche per PlayStation, Xbox e Switch fino al 17 marzo 2024. La speranza, in ogni caso, è che Arzette si sia ispirato agli Zelda per CD-i solo in termini estetici e di meccaniche, non replicandone tutte le magagne che hanno reso quei giochi le pecore nere del leggendario franchise Nintendo.

E poi chissà, magari in caso di successo Seedy Eye e Limited Run potrebbero pure creare un seguito ispirato a Zelda's Adventure, l'ultimo degli "Zelda apocrifi" sbarcato su CD-i. Nel frattempo vi ricordiamo quali sono i migliori The Legend of Zelda di sempre.