Te lo ricordi il gioco del Grande Fratello su PS1? Sì, esiste davvero!

La prima PlayStation ha avuto i suoi grandi capolavori ma anche la sua sana dose di titoli trash: basta anche solo ricordare certigiochi bruttissimi per PS1. Ma sulla console Sony ha trovato spazio anche il videogioco basato su uno dei programmi più discussi e controversi della televisione italiana: il Grande Fratello.

Grande Fratello Il Gioco arrivò su PlayStation (e ne esiste anche una versione PC) nel 2003, in un periodo in cui il programma targato Mediaset era sulla cresta dell'onda in termini di popolarità. Interamente basato sulla versione italiana dell'originale format olandese, il titolo ci permette di giocare con tutti i personaggi visti nelle prime tre edizioni (compresi dunque figure celebri come Pietro Taricone della prima e l'attore Luca Argentero della terza), attraverso un gameplay che prende spunto da diverse produzioni quali The Sims e gli strategici a turni.

Proposto attraverso una grafica minimalista e super-deformed, il videogioco del Grande Fratello ricalca lo stile dello show reale: si interagisce con gli altri coinquilini della casa più spiata d'Italia, si prova a vivere nella maniera più serena possibile la propria quotidianità e si portano avanti sfide e compiti nel tentativo di proseguire il più a lungo possibile la nostra avventura senza essere eliminati. Ma mantenere la calma non è certo semplice considerati gli imprevisti ed i rapporti da gestire con gli altri partecipanti che possono andare ad influire sulla nostra salute fisica, sull'emotività e sui nostri stessi nervi.

In ogni giornata abbiamo a disposizione quattro turni totali con i quali gestire le nostre azioni e comportamenti: decidere attentamente cosa fare e cosa dire risulta importante non solo per mantenere alta la propria reputazione all'interno della Casa, ma anche per aumentare le nostre probabilità di successo con l'avvicinarsi del gran finale. Nulla di troppo sofisticato, va detto, ma a sorpresa anche un gioco dalla natura fortemente trash come Grande Fratello richiede di adottare attente strategie in modo così da non mandare in rovina la propria performance.

Resta in ogni caso un prodotto pensato per i più irriducibili fan del programma che, oltre a un cast di protagonisti noti, strappava qualche risata per il suo assurdo stile grafico e gli esilaranti effetti sonori, ma che rischiava di farsi velocemente ripetitivo già dopo poco tempo. Se però avete ancora una PS1 e volete godervi del sano trash videoludico, recuperate una copia di Grande Fratello Il Gioco e preparatevi a un'esperienza inaspettata. Se non altro potete star certi che non siamo davanti a uno dei giochi più brutti in assoluto per PS1 dalla qualità sotto zero.

