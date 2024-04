Te li ricordi i videogiochi su DVD da giocare senza console con il telecomando?

Solitamente un videogame si usa attraverso una console o un PC, giocandolo tramite un controller oppure mouse e tastiera. Ma per un certo periodo si sono diffusi anche i DVD Game che per funzionare non avevano bisogno dei sistemi tradizionali che tutti ben conosciamo.

Noti anche come Digital Video Game (DVG), i DVD Game non avevano bisogno di una console (a tal proposito, qual è la console più brutta di sempre?) o un controller per funzionare: erano prodotti pensati appositamente per funzionare con un qualunque lettore DVD da salotto o montato su un computer, e si potevano giocare attraverso il telecomando del dispositivo oppure il mouse del nostro PC di riferimento.

I DVD Game avevano il vantaggio di essere compatibili con qualunque dispositivo capace di leggere un DVD: ciò li rendeva dunque accessibili ad un pubblico potenzialmente enorme considerato che non fosse necessario acquistare nessuna tradizionale piattaforma per videogiochi. Al tempo stesso, però, non richiedendo un controller classico per funzionare era possibile produrre soltanto determinate tipologie di titoli compatibili con gli standard di un telecomando come ad esempio avventure grafiche (tra cui Dragon's Lair, Syberia e Space Ace) oppure prodotti a base di quiz e minigiochi (come Chi Vuol Essere Milionario, Sudoku e Trivial Pursuit). Oggi i DVD Game sono divenuti una reliquia del passato forse non nota a tutti, ma in ogni caso per un certo periodo sono stati un'alternativa ai videogiochi e sistemi tradizionali rivelandosi perfetti in particolare per un pubblico casual e per le famiglie.

