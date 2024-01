Ricordo d'infanzia sbloccato: la prima pubblicità italiana di Pokémon Rosso e Blu

"Ehi piccoletto, ci facciamo un giro eh?", dice un losco autista di bus a un Pikachu che sale con entusiasmo sul mezzo pieno di particolari passeggeri: tanti Pokémon della Prima Generazione. E' così che inizia la storica pubblicità di Pokémon Rosso e Blu, sbarcati in Europa, Italia compresa, sul finire del 1999.

La Pokémania stava per esplodere in tutta la sua potenza in giro per il globo, e di sicuro anche questo intrigante spot pubblicitario ha avuto il suo ruolo nel rendere i classici per Game Boy imperdibili per ogni bambino e adolescente di allora. Il filmato tra l'altro racchiudeva alla perfezione l'essenza stessa di Pokémon Rosso e Blu, il cui scopo principale è catturare ogni singola creatura presente all'interno dell'avventura a suon di Poké Ball ed evoluzioni.

L'autista però usa un metodo un po' meno ortodosso per acchiapparli tutti. Dopo aver caricato ogni mostriciattolo sull'autobus, l'uomo si reca a tutta velocità in una rimessa abbandonata, parcheggiando il veicolo con tutti i Pokémon bloccati al suo interno. Pochi attimi dopo il losco individuo attiva una pressa che schiaccia inesorabilmente l'autobus, trasformandolo in un Game Boy Pocket con dentro racchiuso ogni singolo Pokémon. "Come acchiappare tutti i 150 Pokémon? Naturalmente puoi con il tuo Game Boy!", conclude il narratore, ignaro però del fatto che i mostriciattoli di Prima Generazione sono in realtà 151 calcolando anche il leggendario Mew di Pokémon.

Dettagli a parte, siamo davanti a una delle pubblicità videoludiche più iconiche di quella generazione, originale e divertentissima, passata più volte in televisione attraverso ogni fascia oraria. Poco ma sicuro, chi ha vissuto Pokémon Rosso e Blu già in quegli anni non potrà mai dimenticarla.

Sapete inoltre che quelli di Prima Generazione sono anche i giochi Pokémon più venduti di sempre calcolando tutte le versioni in commercio?