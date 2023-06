Ricordo sbloccato: il Game Boy da 300 kg con lente d'ingrandimento e casse stereo

Il primo Game Boy era già di suo un "mattoncino", almeno nel design, anche se in realtà si trattava di una console comoda da trasportare e non troppo ingombrante se paragonata alla concorrenza di SEGA Game Gear, Atari Lynx o PC Engine GT. Eppure, erano in tanti coloro che si divertivano a "pimpare" il Game Boy trasformandolo in un peso massimo!

Se siete stati bambini o adolescenti nella prima metà degli anni '90 ricorderete sicuramente questo accessorio, commercializzato con numerosi nomi e marchi (il più famoso probabilmente è il Booster Boy della Saitek): un kit che permetteva di espandere le funzionalità del Game Boy aggiungendo una lente magnificatrice per lo schermo con tanto di lampadina, un joystick a levetta, casse stereo e chi più ne ha più ne metta, tanto bastava per diventare i re indiscussi dei giardinetti.

Sì, certo, a patto di rinunciare alla comodità perché portarsi dietro questo "mattone" non era proprio comodo, e nemmeno l'autonomia era granché dal momento che l'accessorio consumava in realtà parecchie batterie stilo, alcuni modelli poi erano alimentati dalle enormi pile torcia o mezza torcia, per una scomodità ancora più epica.

Bello vero? E la prossima volta vi parliamo del guscio Meliconi per il Game Boy... proprio come quello per il telecomando del vostro vecchio TV Mivar 14 pollici. A proposito: ve lo ricordate quanto costava il Game Boy in lire negli anni '90?