Ricordo sbloccato: il soffio magico per far funzionare le cartucce... non serviva a nulla!

Ammettiamolo: da bambini tutti abbiamo soffiato nelle cartucce del NES, del Super Nintendo, del Mega Drive, del Game Boy, e in tempi più recenti continuiamo a farlo sulle schede gioco di Switch, convinti di avere il "soffio magico" capace di far partire miracolosamente un gioco che non voleva saperne di avviarsi. Ma non è proprio così...

Come nasce la leggenda del soffio? Si dice ai tempi del Nintendo NES, a quanto pare qualcuno avrebbe iniziato a soffiare vigorosamente tra i connettori con l'obiettivo di rimuovere la polvere e per qualche strano motivo... funzionava. Ma in realtà questa pratica, sebbene diffusissima, non è mai servita a niente e già ai tempi dello SNES, Nintendo avvisava chiaramente di non soffiare nelle cartucce, un avviso presente ancora oggi sui manuali dei giochi per Nintendo Switch.

Soffiare nelle cartucce non serve e anzi può provocare danni, questo però della saliva può finire tra i connettori causando ruggine o ossidazione, paradossalmente quindi andando a peggiore la situazione, anziché risolvere il problema.

Eppure da bambini ci sembrava di avere davvero il soffio magico! E quanti di noi erano convinto che il "soffio" dell'amico fosse miracoloso? "Paolo, vieni da me oggi, che non mi funziona Super Mario Bros 3"... scene di vita comuni a molti, a quanto pare. E che dire degli amici che usavano il "super soffio" a pieni polmoni, mentre i più creativi utilizzavano direttamente la saliva, con risultati però disastrosi. Se oggi le vostre cartucce non funzionano più... sapete con chi prendervela.