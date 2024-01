Ricordo sbloccato: lo spot della Coca Cola ispirato a GTA, stile da vendere

Era il lontano 2007 quando Coca Cola trasmetteva durante il Super Bowl XLI uno spot della celebre bibita realizzato in stile parodia di GTA. La pubblicità, intitolata semplicemente Video Game è parte della campagna promozionale The Coke side of life iniziata l'anno precedente.

In GTA all'epoca erano presenti celebri bibite con nomi modificati per evitare problemi di copyright, tra cui eCola e Sprunk (Sprite) entrambi appartenenti al gruppo Coca Cola Company.

Lo spot Video Game è risultato il più visto in assoluto tra quelli trasmessi nell'intervallo del Super Bowl XLI, evento che ha portato in scena lo scontro tra Indianapolis Colts e Chicago Bear, con i primi che si sono aggiudicati il campionato NFL al termine della partita. Lo spot è stato inoltre premiato con il Gold Lion Award alla 54esima edizione del festival Cannes International Advertising a giugno 2007. Ma qual è il soggetto dello spot di Coca Cola in stile GTA? In un mondo apparentemente dilaniato dalla criminalità, c'è chi segue la retta via e invita gli altri a bere la famosa bibita per aspirare ad un mondo migliore. Bevi Coca Cola e il mondo ti sorriderà! Una pubblicità di grande successo all'epoca, ispirata ad uno dei giochi più controversi dei primi anni 2000. E voi, vi ricordate questo spot?

E per restare in tema di pubblicità, ecco tre spot TV di videogiochi indimenticabili degli anni '90.