Ricordo sbloccato: il trucco di Tekken 2 per le teste grandi su PS1!

Facciamo un salto indietro nel passato, fino al tempo dei miti e delle leggende, arrivando ai giorni del monumentale Tekken 2 per PS1. Prima dell'arrivo di Tekken 3 nel 1998, il secondo episodio della serie Namco era di fatto il picchiaduro 3D di riferimento sulla prima PlayStation: oggi vogliamo sbloccarvi un ricordo... mettetevi comodi!

Ve lo ricordate il trucco per avere le teste grandi in Tekken 2? Molti lo avranno scoperto per puro caso, altri tramite il passaparola a scuola, altri ancora leggendo magari una rivista dell'epoca.

Nella schermata di selezione del personaggio bastava tenere premuto il tasto Select durante la scelta per iniziare il match con un testone! Divertente vero? Beh all'epoca bastava per divertirsi, ve lo assicuriamo. Molti però non conoscono l'evoluzione di questo trucco, tenendo premuto Select durante la posa di vittoria finale, la dimensione della testa aumenta ancora di più, così come la voce del personaggio cambia di tono. Questo trucco può essere usato su tutti i personaggi di Tekken 2 e vi assicuriamo che l'effetto è davvero simpatico, la modalità "Big Head" è un classico della serie ed è stata poi presa in prestito da numerosi altri picchiaduro nel corso degli anni. Dite la verità... ve lo ricordavate questo trucco oppure no?

Continuando a parlare della prima console Sony, andiamo alla scoperta delle Demo del CD1 di PS1 e del primo controller della PlayStation, prima dell'arrivo del DualShock.