Ricordo sbloccato: Windjammers con L. Biaggi e il Tiro a Vortice, la vera estate italiana

Abbiamo già visto quali erano i videogiochi più giocati negli stabilimenti balneari o nei bar in piena estate in Italia negli anni '90, oggi però vogliamo sbloccarvi un altro ricordo... il mitico Windjammers!

E' forse il videogioco estivo per eccellenza: una manciata di arene: un frisbee e personaggi carismatici, senza dimenticare un gameplay capace di generare assuefazione. Con Windjammers ci abbiamo giocato tutti, ma proprio tutti, al bar, in sala giochi, al centro estivo al lido balneare. Arena su sabbia, prato rasato, cemento, terra battuta e persino un grande stadio, due giocatori uno contro l'altro e un frisbee da lanciare da una parte all'altra, se l'avversario non riesce a prendere il disco al volo, aumenterete il vostro punteggio, fino alla vittoria con un totale di 12 punti.

Per noi italiani poi Windjammers aveva un fascino unico grazie alla presenza di un personaggio del nostro paese: insieme a Jordi Costa (Spagna), Gary Scott (USA), Klaus Wessel (Germania), Hiromi Mita (Giappone), Bee-Ho Yoo (Corea del Sud) e Steve Miller (USA) troviamo anche il mitico L. Biaggi, abbreviazione di Loris Biaggi, fusione dei nomi dei due celebri campioni di motociclismo. L. Biaggi è un buon mix tra potenza e velocità ma tutti noi lo sceglievamo solo per il suo colpo micidiale, il tiro a vortice, pronunciato dalla speaker con una velocità accelerata. E così il tiro a vortice è diventato per qualche estate un veri e proprio grido di battaglia per migliaia di ragazzini intenti a giocare a Windjammers in costume, ciabatte e magari con un bel gelato tra le mani...

Se volete giocare a Windjammers, lo trovate su PS4, PS5, PC e Nintendo Switch insieme al sequel Windjammers 2. Buon divertimento!