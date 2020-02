Qualcuno sta ricreando Metroid Fusion in Minecraft... da 7 anni

In Rete ultimamente è diventato molto popolare un video in cui Samus corre, salta e spara, come se fosse un qualunque video di gameplay di Metroid Fusion, finché la telecamera non inizia a spostarsi, per rivelare che si tratta di una simulazione del gioco all'interno di Minecraft.

È talmente fluido e fatto bene da non sembrare vero, ma in realtà è un progetto svelato da un utente di Reddit, che va avanti da ben sette anni. "Questo è il mio tentativo di ricreare completamente Metroid Fusion nella versione base di Minecraft. Attualmente il sistema ha una telecamera funzionante in maniera fluida, così come la fisica del giocatore, gli sprite e le animazioni sullo sfondo. Ho tentato di emulare il gioco originale quanto più possibile", ha detto in un post la settimana scorsa.

Non si tratta della prima volta che qualcuno porti a compimento un progetto del genere. Forse ricorderete ad esempio l'utente che creò un remake di Pokémon Red ricreato su Minecraft. Stupisce però la costanza dell'utente, e il fatto che la sfida rappresentata da Metroid Fusion sia perlomeno graficamente, molto più difficile.

Nel frattempo l'utente continua il suo lavoro: attualmente il gioco è funzionante, ed è possibile utilizzarlo con i classici controlli WASD. E se Nintendo dovesse alterarsi e costringerlo a rimuoverlo? "Va bene lo stesso. Lo sto facendo solo per divertimento", ha detto l'autore.

Potete giudicare il suo lavoro nel video in calce alla news.