RIDE 3: i bolidi del racing Milestone sfrecciano nel trailer di lancio

Gli studi Milestone scaldano i motori in vista dell'uscita di RIDE 3 e pubblicano il trailer di lancio dell'ultimo capitolo della loro ambiziosa simulazione motociclistica.

Come ogni buon filmato promozionale che si rispetti, il video che ci ricorda dell'imminente commercializzazione di RIDE 3 preme sull'acceleratore delle emozioni e si focalizza sull'esperienza visiva offerta da un titolo che, merito anche del passaggio a un nuovo motore grafico (l'Unreal Engine 4 di Epic Games), vanterà un comparto tecnico di prim'ordine.

Le innovazioni che andranno a caratterizzare il titolo saranno davvero tante e toccheranno ogni aspetto dell'opera per consentirci di inforcare le moto di quella che promette di essere il più importante racing game dedicato all'universo motoristico su due ruote degli ultimi anni.

Il faticoso percorso di sviluppo intrapreso da Milestone per evolvere la serie passerà, ad esempio, per l'introduzione delle gare in notturna e di un nuovo motore fisico deputato alla gestione delle collisioni. Tra le altre novità del titolo, citiamo poi l'adozione di un'intelligenza artificiale più raffinata per i piloti guidati dalla CPU, di una maggiore libertà di scelta nella Carriera dovuta alla suddivisione in Volumi delle attività e delle gare a cui partecipare, di uno stile di guida più realistico e di una pletora di nuovi elementi per la customizzazione estetica e il potenziamento del proprio bolide preferito.

RIDE 3 sarà disponibile dal 30 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sin dal lancio, il titolo vanterà ben 230 moto e 30 tracciati, ma i ragazzi di Milestone hanno già pianificato la pubblicazione, nel corso dei prossimi mesi, di DLC a pagamento e di update gratuiti che amplieranno ulteriormente l'offerta del loro kolossal motoristico con l'aggiunta di nuovi bolidi e tracciati. Su queste pagine trovate la nostra recensione a firma di Matteo Mangoni.