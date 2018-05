RIDE 3 di Milestone compare nei listini di Amazon UK

RIDE 3 di Milestone non è ancora stato annunciato ma il gioco ha fatto la sua comparsa nei listini di Amazon UK, con uscita apparentemente prevista per l'8 novembre 2018.

Secondo quanto riportato nella pagina di RIDE 3 su Amazon il gioco sarà sviluppato con l'Unreal Engine 4 e offrirà una nuova gestione della IA e della fisica, corse in notturna, modalità carriera, oltre 230 moto divise in sette categorie, prodotte da 30 diverse case, di cui nove inedite e non presenti nei precedenti episodi. Confermata anche la presenza di 30 piste e di numerose opzioni di personalizzazione per i bolidi su due ruote.

Su Amazon ha fatto la sua comparsa la sola versione PlayStation 4 di RIDE 3 ma è comunque molto probabile che il gioco possa uscire anche su Xbox One e PC, una versione per Nintendo Switch non è esclusa a priori. Non ci resta che attendere l'eventuale annuncio ufficiale da parte di Milestone, lo studio italiano è attualmente impegnato anche su MotoGP 18, in uscita a giugno su PC, PS4 e Xbox One, qualche settimana dopo anche su Nintendo Switch.