RIDE 3 di Milestone sarà presente alla MGW questo weekend

Milestone annuncia la sua partecipazione alla Milano Games Week 2018, uno degli appuntamenti più attesi del settore in Italia, per vivere un’esperienza all’insegna del divertimento e della competizione sulle due ruote.

Dal 5 al 7 Ottobre, presso l’esclusiva area espositiva di Koch Media Stand H02 Padiglione 8, Fiera Milano Rho, Milestone vi aspetta per vivere tutte le emozioni e l’adrenalina all’insegna della simulazione motociclistica pura con RIDE 3! Per tutta la durata della fiera, ogni giorno sarà possibile sfidarsi, pad alla mano, in competizioni a tutto gas in sella alle più belle moto di sempre, sfrecciando su circuiti iconici e tracciati sparsi in tutti il mondo per sentirsi un vero e proprio centauro in una delle 3 postazioni dedicate.

L’ultimo capitolo del franchise più amato di sempre targato Milestone, in uscita il prossimo 30 Novembre, torna a stupire con un parco moto ancora più ampio: oltre 230 moto, 30 diversi manufacturer, 7 diverse categorie e ben 30 diversi tracciati e una personalizzazione ancora più estrema che, grazie all’Editor di Livree, permetterà di creare la moto dei propri sogni e condividere la livrea con la community.



E le sorprese non finiscono qui, perchè se le corse sfrenate non sono riuscite a far salire a sufficienza il battito cardiaco e l’adrenalina, sarà possibile provare Ghostly Matter presso lo stand MGW Indie F03, all’interno del Padiglione 8. Il titolo, in esclusiva su Steam per piattaforma PC, è un metroidvania con una trama ricca di misteri soprannaturali che omaggia la cultura pop anni ’80 e l’horror italiano anni ’60, di cui Milestone è orgogliosamente publisher.