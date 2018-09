RIDE 3 posticipato a fine novembre; svelate tutte le categorie di moto incluse nel gioco

Milestone è orgogliosa di annunciare il nuovo trailer The Motorcycle Encyclopedia, che attraverso le pagine di un magazine virtuale dedicato alle 2 ruote, rivela le molteplici categorie di moto presenti in RIDE 3, ultimo capitolo di uno dei suoi franchise più amati, considerato un vero e proprio tributo alla cosiddetta “bike culture”.

Ecco quali saranno le categorie degli oltre 230 modelli di moto presenti in RIDE 3 al lancio:

Naked & Heritage - l’ideale per chi vuole avere il vento fra i capelli, ma con stile.

- l’ideale per chi vuole avere il vento fra i capelli, ma con stile. 2 strokes - il suono acuto e malinconico dello sprint “vecchia scuola”, ancora oggi nel cuore di tanti biker.

- il suono acuto e malinconico dello sprint “vecchia scuola”, ancora oggi nel cuore di tanti biker. Vintage Bike - per chi ama le due ruote, non c’è niente di meglio che guidare un pezzo di storia del motociclismo. Bisogna conoscere il passato, per apprezzare al meglio le novità che ha in serbo il futuro!

- per chi ama le due ruote, non c’è niente di meglio che guidare un pezzo di storia del motociclismo. Bisogna conoscere il passato, per apprezzare al meglio le novità che ha in serbo il futuro! Maxienduro - una delle novità di RIDE 3, il mezzo perfetto per andare ovunque (e più veloce degli altri).

- una delle novità di RIDE 3, il mezzo perfetto per andare ovunque (e più veloce degli altri). Supermotard - ad ogni curva una scarica di adrenalina. Grazie ai tracciati dedicati con sezioni off road, sarà possibile sfruttare al meglio la potenza di questi mostri a ruote liscie.

- ad ogni curva una scarica di adrenalina. Grazie ai tracciati dedicati con sezioni off road, sarà possibile sfruttare al meglio la potenza di questi mostri a ruote liscie. Sportbikes - le regine della pista, aggressive e velocissime. Sono incluse anche le moto di alcuni dei team più importanti del campionato BSB (British Superbike), come Anvil Hire TAG Racing Yamaha, il Bournemouth Kawasaki, o il Be Wiser Ducati con cui Shane Byrne ha vinto gli ultimi due campionati.

Potete consultare il roster completo a questo indirizzo.

Contestualmente alla presentazione del nuovo trailer, Milestone annuncia inoltre la nuova data di release del gioco, il 30 novembre 2018. La nuova data di lancio, posticipata di qualche giorno, permetterà agli sviluppatori di rifinire al meglio ogni dettaglio, in modo da garantire agli appassionati un’eccellente esperienze di gioco a partire dal day 1.

RIDE è uno dei più amati franchise di Milestone, una vera e propria enciclopedia delle due ruote che in questo ultimo capitolo segna importanti passi avanti sia in termini di estetica che di esperienza di gioco. Il passaggio ad Unreal Engine ha permesso notevoli miglioramenti, con incredibili panorami foto-realistici e un comportamento dei veicoli ancor più fedele agli originali. La modalità carriera è stata completamente rinnovata e permetterà ai giocatori di progredire con maggiore libertà, scegliendo la tipologia di moto che preferiscono. Una personalizzazione che in RIDE 3 viene portata all'estremo, con oltre 500 pezzi meccanici su cui è possibile intervenire per adattare la moto al proprio stile, e il nuovo Editor di Livree, grazie al quale sarà possibile creare un look unico per la propria moto e condividerlo con la community.

RIDE 3 sarà disponibile a partire dal 30 novembre per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC/Steam.