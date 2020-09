RIDE 4: aggiornamento gratis alle versioni PS5 e Xbox Series X

Nel weekend Milestone ha svelato ulteriori dettagli su RIDE 4, nuovo episodio della celebre serie racing in arrivo a ottobre su PC e console di attuale generazione e all'inizio del prossimo anno su PlayStation 5 e Xbox Series X. A questo proposito c'è una bella notizia.

Milestone fa sapere che "i giocatori che acquisteranno la versione del gioco per PlayStation 4, saranno in grado di scaricare la versione PS5 senza costi aggiuntivi fino al 30 aprile 2021, inclusi tutti i DLC già acquistati. Mentre i giocatori che acquisteranno la versione Xbox One del gioco, potranno scaricare automaticamente la versione Xbox Series X del gioco senza costi aggiuntivi grazie alla funzionalità Smart Delivery."

Al momento il gioco può essere preordinato in formato digitale, prenotando l'edizione standard su PS4 e Xbox One si riceveranno un Bonus Pack con 2 moto iconiche, 5 nuovi eventi e 1 achievement/trofeo aggiuntivo, mentre il Bonus Pack per la prenotazione della Special Edition conterrà 4 moto iconiche, 10 nuovi eventi, 2 obiettivi/trofei aggiuntivi e 3 giorni di accesso anticipato prima del lancio. Su PC invece il preordine garantirà uno sconto del 10% sul prezzo del 10%, 2 moto iconiche, 5 nuovi eventi e 1 achievement aggiuntivo.

RIDE 4 esce l'8 ottobre su PS4, Xbox One e PC, dal 21 gennaio 2021 disponibile su PS5 e Xbox Series X. RIDE 4 per PS5. sfrutterà l'SSD e il DualSense per garantire caricamenti più rapidi e proporre un sistema di controllo ancora più preciso e accurato.