Ride 4 arriva oggi su PS5 e Xbox Series X, aggiornamento gratis per i possessori del gioco

Ride 4 di Milestone è da oggi disponibile anche in versione next-gen su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con aggiornamento gratis per i possessori delle versioni PlayStation 4 e Xbox One.

L'upgrade gratis su PlayStation 5 sarà disponibile senza costi aggiuntivi fino al 30 aprile 2021 per tutti i possessori del gioco su PS4, l'aggiornamento coinvolte anche i DLC precedentemente acquistati. I possessori della versione Xbox One possono invece avere accesso all'edizione Xbox Series X/S grazie alla funzionalità Smart Delivery.

Le versioni next-gen di Ride 4 supportano i 60fps e risoluzione fino a 4K, su PlayStation 5 il gioco sfrutta anche le potenzialità del DualSense e dell'unità SSD per garantire caricamenti più veloci: "un feedback tattile avanzato che renderà l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente, consentendo ai piloti di sentire vibrazioni, gas e freni nel modo più realistico possibile. Inoltre, l’SSD garantisce miglioramenti in termini di tempi di caricamento, tempi di attesa più brevi prima delle gare e anche uno streaming delle texture molto più veloce. Ciò significa un'esperienza di guida piena di adrenalina che i giocatori non dimenticheranno facilmente."

