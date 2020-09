RIDE 4: NextGen Trailer e contenuti delle versioni PS5 e Xbox Series X

Dopo aver discusso di come potremo sfruttare il DualSense di PS5 in RIDE 4, gli autori di Milestone confezionano un video per illustrare i contenuti e le funzionalità inedite della versione nextgen del loro atteso simulatore motoristico per PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il NextGen Trailer confezionato dagli sviluppatori italiani ci permette di sbirciare tra le pieghe del motore grafico che spingerà RIDE 4 sulle prossime piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft. Stando a quanto specificato da Milestone, il nuovo capitolo del loro racing game simulativo sfrutterà la potenza compitazionale di PS5 e Xbox Series X per offrire un'esperienza ancora più fluida, raggiungendo una risoluzione fino a 4K e una frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo ancorata sui 60fps. Il tutto, con l'aggiunta di shader evoluti e di texture ad altissima definizione.

Oltre al già citato supporto alle funzioni avanzate del DualSense come il feedback aptico e i trigger adattivi, Milestone promette di elevare ulteriormente il gameplay di RIDE 4 su sistemi nextgen aumentando il numero massimo di partecipanti alle gare per portarlo fino a 20 piloti. L'uscita di RIDE 4 su PS5 e Xbox Series X è prevista per il 21 gennaio 2021.

Gli acquirenti delle versioni PS4 e Xbox One del nuovo racing di Miestone, in arrivo l'8 ottobre di quest'anno insieme all'edizione PC, potranno scaricare un update per la corrispondente console nextgen. L'aggiornamento in questione sarà gratuito fino al 30 aprile 2021.