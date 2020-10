RIDE 4 disponibile da oggi, in arrivo a gennaio su PS5 e Xbox Series X/S

RIDE 4 è finalmente disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) , in arrivo a gennaio 2021 anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, con supporto per aggiornamento gratis e Smart Delivery.

"Con un livello di fedeltà visiva all'avanguardia, RIDE 4 dà vita a repliche autentiche e realistiche delle moto più iconiche. Tutti i modelli di moto in RIDE 4 sono stati creati da zero utilizzando le tecnologie più avanzate e le scansioni CAD e 3D originali di modelli reali, per dare vita alle moto più celebri, rare ed esclusive. Ogni singolo dettaglio della moto è stato riprodotto con cura come nella sua controparte reale. Anche l'abitacolo è una perfetta riproduzione della realtà, sia in termini di design che di elementi dinamici. I dati sul cruscotto cambiano in tempo reale: velocità, temperatura, controllo della trazione…anche la coppa dell'olio motore vibra in base ai movimenti della moto! RIDE 4 è un atto d'amore fatto da appassionati di moto per appassionati di moto."

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di RIDE 4, il nuovo racing game di Milestone è stato accolto positivamente dalla stampa e anche la community sembra in vibrante attesa per il quarto capitolo della serie RIDE.