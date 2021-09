RIDE 4 iperrealistico nella visuale in soggettiva: il video PS5 diventa virale

Nonostante siano trascorsi diversi mesi dalla commercializzazione su PC e console, RIDE 4 riconquista i social con uno spettacolare video gameplay che, in breve tempo, ha catturato le attenzioni del pubblico testimoniando la bontà grafica del simulatore motociclistico sfornato dalle fucine di Milestone.

L'artefice di questo "ritorno di fiamma" per il kolossal racing della casa di sviluppo italiana è Joy of Gaming, un creatore di contenuti che, con la sua ultima video dimostrazione della versione PlayStation 5 di RIDE 4, ha saputo superare le due milioni di visualizzazioni su YouTube e generare un numero eccezionalmente elevato di condivisioni sugli altri social e sui forum di settore.

Il filmato confezionato da Joy of Gaming riprende infatti una "normale" partita di RIDE 4 su PS5 con visuale in soggettiva: l'iperrealismo della grafica e delle animazioni a supporto delle azioni compiute dal pilota interpretato dallo youtuber hanno spinto in molti a dubitare della veridicità di questo trailer. In effetti, osservando il video a 1440p o a 2160p con framerate a 60fps si ha davvero l'impressione di ammirare una vera gara ripresa da una telecamera posta sul casco del pilota.

Nel corso dei prossimi giorni capiremo se la "riscoperta" di RIDE 4 favorita da questo video virale contribuirà a fare da volano per le vendite della gemma motoristica di Milestone. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di RIDE 4 per sviscerare nel dettaglio tutti i contenuti del sim racing iperrealistico italiano.