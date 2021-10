RIDE 4 ai limiti del fotorealismo: il racing italiano nel video 8K con mod Ray Tracing

Di ritorno dall'iperrealistico Kena Bridge of Spirits su RTX 3090, lo youtuber Digital Dreams ha sfruttato la sua configurazione PC di fascia alta per mostrare RIDE 4 in un video 8K con tanto di mod per gestire in Ray Tracing gli effetti dei riflessi e dell'illuminazione ambientale.

Per questa sua ultima prova su strada con il kolossal motoristico di Milestone, l'ormai celebre creatore di contenuti ha attinto alla mostruosa potenza di elaborazione del suo PC gaming per rifarsi al fotorealistico video virale su PS5 di RIDE 4 in soggettiva.

Il video confezionato da Digital Dreams ci pone virtualmente in sella ad uno dei bolidi di RIDE 4, aumentando la risoluzione e i dettagli dell'illuminazione per rendere ancora più immersive le emozioni restituite dalle gare riprese da una telecamera posta sul casco del pilota.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di RIDE 4 a firma di Luca Del Pizzo. Per un ulteriore approfondimento sulla simulazione motociclistica sviluppata dal team italiano di Milestone e disponibile da gennaio su console nextgen, vi consigliamo di recuperare anche la nostra analisi sul valore aggiunto del DualSense in RIDE 4 su PS5.