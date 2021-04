RIDE 4 di Milestone corre da oggi anche su Amazon Luna

Milestone ha annunciato che RIDE 4 è disponibile su Amazon Luna, il servizio di gaming streaming del colosso dell'eCommerce, attivo per il momento in accesso anticipato nei soli Stati Uniti.

Grazie a Luna, i giocatori possono giocare a RIDE 4 su PC, Mac, Fire TV, Web App per iPhone, iPad e dispositivi Android (solo modelli selezionati) senza necessità di download e senza caricamenti, sfruttando la tecnologia streaming di Amazon, rendendo l'esperienza di gioco veloce e immediata.

RIDE 4 offre un livello di fedeltà visiva all'avanguardia, una rinnovata modalità carriera arricchita dalla nuova modalità Endurance e A.N.N.A. (acronimo di Artificial Neural Network Agent), la rivoluzionaria Intelligenza Artificiale basata su reti neurali.

Con questa mossa Milestone porta dunque il suo celebre franchise motoristico su due ruote su una delle piattaforme streaming più interessanti e in vista degli ultimi tempi, purtroppo Amazon Luna non è ancora disponibile in Europa ma l'aggiunta di RIDE 4 al catalogo è sicuramente un fattore importante per lo studio milanese, che potrà così godere di maggior visibilità anche in Nord America.

Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di RIDE 4 e allo speciale dedicato a RIDE 4 su PS5, dove il controller DualSense si rivela un valore aggiunto per la produzione.