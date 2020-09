RIDE 4 su PS5: Milestone svela come sfrutterà l'SSD e il DualSense

Sul blog ufficiale PlayStation è appena stato pubblicato un lungo post dedicato interamente alla versione PlayStation 5 di RIDE 4, prossimo titolo Milestone che utilizzerà a proprio vantaggio tutte le principali caratteristiche della macchina di prossima generazione Sony.

Per quello che riguarda ad esempio l'SSD, questo permetterà al gioco non solo di ridurre in maniera sensibile la durata delle schermate di caricamento e velocizzare l'avvio di una gara, ma consentirà anche di raggiungere velocità elevate a bordo dei veicoli a due ruote senza che vi sia alcun problema nel caricare altrettanto velocemente altre sezioni del circuito. Grande attenzione è stata riposta anche nell'implementazione del supporto al controller DualSense, il cui feedback aptico darà al giocatore la sensazione di essere a bordo delle velocissime moto e i grilletti meccanici renderanno l'esperienza più immersiva grazie all'utilizzo di freno e acceleratore, i quali avranno resistenze diverse in base alla situazione che si sta affrontando. A corredare queste informazioni troviamo la conferma del supporto alla risoluzione 4K e ai 60 fotogrammi al secondo, possibili grazie alla potenza di PlayStation 5.

Vi ricordiamo che l'uscita di RIDE 4 in versione PS5 è fissata al prossimo 21 gennaio 2021. L'edizione PS4, Xbox One e PC arriverà invece sugli scaffali a partire dall'8 ottobre 2020. Non ci sono invece informazioni sulla versione Xbox Series X e sull'eventuale upgrade gratuito o a pagamento per chi deciderà di acquistare la versione PS4 e poi passare alla console next-gen Sony.