RIDE 4 sfreccia su PS5, sfruttando il DualSense: tutti i dettagli in video!

A qualche tempo di distanza dalla prima pubblicazione del racing game, il team di Milestone ha lavorato duramente nelle proprie scuderie per dar vita all'upgrade next gen di RIDE 4.

Per analizzare le modifiche apportate dalla software house milanese al titolo, la Redazione di Everyeye è tornata in sella alle due ruote sulle piste di PlayStation 5. Molteplici gli aspetti che sono andati incontro a miglioramenti grazie al passaggio alla nuova generazione di console. Tra questi figura ovviamente la risoluzione, ora in grado di sfruttare un 4K dinamico, con un nuovo livello di realismo e dettaglio visivo per gli scenari di RIDE 4, che risulta apprezzabile negli scenari diurni, ma anche e sopratutto in quelli notturni.



Ad aggiungere spessore all'esperienza contribuisce poi anche il supporto alle funzionalità peculiari del DualSense, con un nuovo livello di immersività offerto dal pad di PlayStation 5. Per raccontarvi tutte le novità next gen del racing game, il nostro Luca Del Pizzo ha raccontato la sua esperienza in un nuovo speciale sulla versione PS5 di RIDE 4. Non poteva tuttavia mancare un approfondimento video, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!