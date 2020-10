RIDE 4 sfreccia nella Video Recensione: tutti i dettagli sul Gran Turismo delle due ruote!

I videogiocatori amanti dei roboanti motori delle due ruote possono prepararsi ad accogliere un nuovo racing game dalla natura spiccatamente simulativa.

I cataloghi di PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) hanno infatti accolto RIDE 4, produzione interamente dedicata all'universo motociclistico. Gli sviluppatori di Milestone, di stanza in quel di Milano, hanno infatti dato forma ad una nuova iterazione del franchise a due ruote, pronti a invitare nuovamente i giocatori a cavalcare l'asfalto. Tra centinaia di veicoli, un nuovo livello di realismo, un ciclo giorno/notte e l'implementazione di un sistema di meteo dinamico, il team propone un nuovo racing game a firma italiana.

Per presentarvi tutti i dettagli raccolti dal nostro Luca del Pizzo nella sua recensione di RIDE 4, non poteva ovviamente mancare anche la Video Recensione. Come d'abitudine, potete dunque trovare un ricco filmato dedicato al racing game di Milestone, disponibile sia in apertura a questa news sia sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo una buona visione! Ne approfittiamo inoltre per rammentarvi che RIDE 4 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X/S: il debutto del racing game su next gen non si farà peraltro attendere molto, con una finestra di lancio già collocata nel mese di gennaio 2021.