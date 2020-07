RIDE 4: nuovo video diario sulla creazione delle moto moderne e classiche

Le italianissime fucine digitali di Milestone sfornano il primo video diario di RIDE 4 per approfondire uno degli elementi più importanti dell'offerta ludica di questo simulatore di guida, ovvero il lungo e faticoso processo creativo che è stato compiuto per ricreare da zero le moto classiche e moderne più gettonate.

Nel primo episodio della serie "Inside RIDE 4", Milestone si sofferma sulle innovazioni apportate nel processo di produzione del titolo, tra cui l'adozione di una tecnica di scansione e una mole spropositata di dati registrati per ricreare alla perfezione i suoni e la fisica di ogni singola moto presente nel titolo.

Con i prossimi video diari, gli sviluppatori italiani descriveranno nel dettaglio i benefici offerti da A.N.N.A., la nuova intelligenza artificiale implementata nel titolo per elevare il tasso di sfida offerto dalle gare con avversari gestiti da una IA neurale. Sempre attraverso i prossimi filmati di approfondimento conosceremo poi i nuovi editor e i relativi strumenti con cui customizzare l'esperienza di gioco per farla aderire alle nostre preferenze motoristiche.

Prima di lasciarvi al video sulla realizzazione delle moto moderne e classiche, vi ricordiamo che RIDE 4 sfreccerà sui circuiti digitali di PC, PlayStation 4 e Xbox One dall'8 ottobre di quest'anno. Per tutte le novità del racing simulativo di Milestone, vi ricordiamo che su queste pagine trovate anche un approfondimento sui contenuti di RIDE 4 con trailer e prime immagini.