RIDE 5 annunciato con un trailer: la serie Milestone torna su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Milestone ha ufficialmente presentato RIDE 5, nuovo capitolo della serie simcade dedicata alle due ruote. Il filmato che potete gustarvi in cima alla notizia ci offre un'anteprima su ciò che possiamo aspettarci dalla nuova produzione italiana, e ci rivela anche la data di lancio su PC e console PlayStation e Xbox.

"Scalda le gomme e preparati a scendere in pista con RIDE 5. Immergiti in un'esperienza di gioco tanto adrenalinica quanto autentica, al punto che ti sembrerà davvero di sfrecciare sulla strada. Ritrova i tuoi modelli preferiti e scoprine di nuovi nel gioco di motociclismo per eccellenza! Corri su oltre 35 tracciati e colleziona più di 200 moto dei marchi più famosi al mondo, realizzate con un livello di dettaglio tale da darti l'impressione di montare in sella su un vero bolide", recita la descrizione ufficiale del gioco.

Il titolo offrirà una rinnovata Modalità Carriera in cui gareggiare "contro avversari sempre più coriacei, veri e propri Rivali che si metteranno tra te e il traguardo". Il meteo giocherà un ruolo fondamentale: "Un cielo terso potrebbe lasciare il posto a una pioggia improvvisa, ma tornare a ospitare il sole per illuminare il tuo traguardo; nuvole in continuo mutamento sovrasteranno il tuo sfrecciare tra le curve, regalandoti panorami sempre differenti".

Per imparare a menadito i tracciati disponibili potrete scendere in pista e fare prima un po' di pratica: "Approfitta dei nuovi aiuti di guida e ottieni un supporto personalizzato nelle aree di cui hai più bisogno, per controllare al meglio la tua moto, imparare i trucchi del mestiere e diventare un pilota senza eguali". Avrete inoltre la possibilità di collezionare i vostri modelli preferiti e personalizzarli a vostro piacimento, oltre a condividere le vostre creazioni con gli altri giocatori e far emergere il vostro stile: "Non limitarti solo all'estetica: con il Race Creator potrai costruire infiniti scenari, dai campionati alle competizioni singole, scegliere moto, tracciati e regole, che a tua volta farai rispettare diventando il Direttore di gara". Torna infine la funzione di schermo condiviso, che andrà ad affiancare le modalità multiplayer online. Per ulteriori dettagli potete visitare la pagina Steam di RIDE 5.

RIDE 5 sarà disponibile a partire dal 24 agosto su PC e su console PS5 e Xbox Series X|S.