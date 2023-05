RIDE 5 sfreccia su pista: primo video gameplay per il racing di Milestone

A breve distanza dalla pubblicazione del reveal trailer di RIDE 5, il team di Milestone offre agli appassionati delle due ruote la possibilità di dare uno sguardo più approfondito al suo nuovo racing game.

La software house italiana ha infatti pubblicato un primo video gameplay dedicato al titolo e che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato mira a mettere in evidenza gli elementi più avanzati della produzione, con un focus particolare relativo al comparto grafico. Nel presentare la nuova iterazione delle serie, Milestone riferisce di aver lavorato con particolare attenzione alla resa dei vetri e dei materiali, oltre che alla rappresentazione poligonale delle moto. Un obiettivo raggiunto, spiega il team, anche grazie al ricorso alla fotogrammetria e alla tecnologica CAD.



Il nuovo trailer di RIDE 5 mostra inoltre in azione il sistema di meteo dinamico del gioco, che potrà avvalersi di un sistema di rappresentazione volumetrica delle nuvole. Milestone promette inoltre miglioramenti sul fronte della fisica di gioco, oltre che per quanto riguarda l'Intelligenza Artificiale incaricata di gestire i piloti avversari durante le competizioni.



Come già annunciato in sede di reveal del titolo, RIDE 5 sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 24 agosto 2023.