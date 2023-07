Ride 5: il nuovo video ci presenta la Modalità Carriera e le nuove feature

Nel nuovo video walkthrough dedicato a Ride 5, in uscita il 24 agosto 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games, Milestone illustra in sei minuti alcune delle caratteristiche di punta del suo nuovo prodotto.

Il video, che arriva dopo il trailer di annuncio di aprile, ci immerge nel realismo di Ride 5, sottolineando i numerosi dettagli delle moto in sella alle quali potremo gareggiare nei più variegati scenari, scegliendo fra diverse modalità di gioco, quali Carriera, Race Creator e Multigiocatore.

Dei nostri bolidi potremo personalizzare estetica, comportamento e stile, misurandoci contro l'IA in sfide di difficoltà crescente e tenendo in considerazione anche il meteo dinamico, che avrà delle ripercussioni sulle nostre prestazioni, per esempio perché dovremo mettere in conto il fattore aderenza.

Ogni moto da corsa presenterà le proprie caratteristiche e il proprio comportamento. Oltre ad ammirarne i dettagli, come carenatura, luci e contagiri, dovremo quindi prendere in considerazione come le sospensioni e gli pneumatici si adattano al terreno. Potremo occuparci di questi aspetti dal menu delle impostazioni, personalizzando il nostro stile di guida. Potremo anche determinare l'aspetto del nostro pilota, condividendo online le nostre creazioni.

I nostri avversari saranno comandati da un'IA avanzata basata su reti neurali e potremo regolarne la difficoltà in base al livello di sfida che cerchiamo, per esempio rallentando la velocità del gioco. Questo ci consentirà di metterci alla prova e di apprendere con i nostri ritmi.

Nella Modalità Carriera, grande novità di Ride 5, potremo qualificarci dimostrando progressivamente la nostra classe come piloti. Non saremo soli, però, e anzi dovremo confrontarci con i Rivali per dimostrare le nostre capacità e scalare le classifiche, anche quelle internazionali.

Maggiore sarà la nostra Fama, maggiori saranno le nostre ricompense. Potremo anche cimentarci in Gare Endurance, di livello più elevato, e - per la prima volta in assoluto - addirittura realizzare le nostre gare personali. Per le nostre impressioni, vi rimandiamo al nostro Provato di Ride 5.