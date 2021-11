Riders Republic: l'adrenalinico sportivo Ubisoft in prova gratis per 2 ore su Stadia

Siete possessori di Google Stadia ed interessati a Riders Republic? C'è un'ottima occasione per provare il nuovo titolo di sport estremi targato Ubisoft. Il titolo è infatti disponibile per la prova gratuita sia per gli utenti Pro, sia per coloro che non sono abbonati al servizio.

I giocatori potranno quindi testare con mano la versione completa di Riders Republic per un totale di due ore piene, potendo così valutare con maggiore attenzione se buttarsi nell'acquisto del gioco o rimandarlo ad un'altra occasione. Come abbiamo riportato anche nella nostra recensione di Riders Republic, l'opera Ubisoft è di fatto un enorme parco giochi sportivo dove cimentarsi con numerose gare, esibizioni ed attività competitive assieme ad utenti sparsi in tutto il mondo. La prova gratis su Stadia permette di sperimentare l'essenza delle adrenaliniche competizioni estreme, con la possibilità inoltre di mantenere anche tutti i progressi e gli obiettivi raggiunti nel corso dei 120 minuti di partita libera.

Se vorrete poi buttarvi sull'esperienza completa offerta dal gioco, vi ricordiamo i contenuti dell'Anno 1 di Riders Republic. Non è la prima volta che sulla piattaforma di Google vengono messi a disposizione simili free trial: in precedenza, infatti, anche titoli come Control Ultimate Edition ed Hello Engineer hanno goduto di simili iniziative, e non è da escludere che prossimamente altre produzioni possano divenire accessibili gratuitamente ai giocatori per un paio d'ore.