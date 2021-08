Riders Republic: parte la Beta dell'open world sportivo di Ubisoft, ecco date e contenuti

Il team di sviluppo di Ubisoft Annecy si rivolge a tutti gli appassionati di esperienze sportive a vocazione open world per invitarli a saggiare i contenuti di Riders Republic partecipando alla prima fase di Beta testing che si terrà tra qualche giorno.

L'annuncio dell'arrivo di questa importante "prova su strada" è accompagnato da un video che fornisce un piccolo ma importante antipasto delle esperienze arcade da vivere nella dimensione competitiva e free roaming di Riders Republic.

La Beta si terrà dal 23 al 25 agosto su PC (Ubisoft Connect ed Epic Games Launcher) e console (PlayStation e Xbox, dell'attuale e della passata generazione). Chi desidera partecipare a questi test può iscriversi da ora alla Beta di Riders Republic seguendo le indicazioni fornite da Ubisoft sul portale aperto per l'occasione (trovate il link in calce alla notizia).

Nel corso della Beta sarà possibile provare in anteprima tre Carriere: Gare di Bicicletta, Trick su Neve e Sport di Volo. Per tutta la durata dei test verrà fornito l'accesso alle modalità multiplayer Gara di Massa (con più di 50 giocatori per lobby), Trick Battle (con sfide 6 contro 6), Tutti contro Tutti (con attività a rotazione) e Contro (per sfidare i propri amici in gare appositamente realizzate).

Il pre-load della Beta sarà attivo dal 21 agosto su tutte le piattaforme: chi verrà selezionato per partecipare ai test potrà invitare altri due amici alla Beta. L'uscita ufficiale del titolo è prevista per il 28 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più su questo progetto? Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Riders Republic e le sfide estreme in multiplayer.