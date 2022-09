Riders Republic: le BMX si fanno strada nel trailer della Stagione 4

Dopo aver concesso ampio spazio al promettente Mario + Rabbids: Sparks of Hope, l'Ubisoft Forward 2022 ci aggiorna sulla nuova Stagione di Riders Republic, l'adrenalinico titotlo dedicato agli sport estremi.

Il filmato che vi abbiamo riportato in apertura ci conferma l'arrivo delle BMX in Riders Republic. Le celebri biciclette consentiranno di effettuare nuove e formidabili mosse a mezz'aria, e non mancherà nemmeno una nuova ondata di skin ed equipaggiamenti personalizzabili. Ubisoft ha inoltre provveduto ad aggiungere tutta una serie di nuovi sponsor che entrano così a far parte del mondo di Riders Republic, tra cui VANS, Subrosa, Flybikes e altri ancora. Confermato infine l'arrivo di una nuova regione giocabile. Tutto questo arriverà insieme alla Stagione 4, disponibile per tutti i giocatori a partire dal 14 settembre.

"È giunta l'ora, piloti! La BMX sta finalmente arrivando su Riders Republic! A partire dal 14 settembre potrai goderti il ​​primo nuovo sport pubblicato dal lancio del gioco. Preparati a scivolare sui binari o a volare giù dalle rampe! Nuove discipline e una nuova regione saranno introdotte nel gioco".

Nel corso dell'Ubisoft Forward è stato mostrato nuovamente il gameplay di Skull & Bones. Continuate a seguire le nostre pagine per non perdervi i prossimi annunci della compagnia d'Oltralpe.