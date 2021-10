Riders Republic: come giocare insieme agli amici e creare gruppi

Riders Republic è un titolo multiplayer online che permette ai giocatori di divertirsi attraverso una serie di sport estremi con una forte impronta arcade in un vasto mondo aperto. La modalità foto di Riders Republic offre poi la possibilità di godersi stupendi panorami, da soli o in compagnia di amici.

Oltre ad esplorare il mondo di gioco e gareggiare contro altri utenti online sfidandoli in numerose competizioni, potrete anche creare gruppi con un massimo di cinque vostri amici, dando così vita al vostro gruppo social. Una volta creato potrete gareggiare tra di voi oppure unirvi tutti insieme ad una stessa competizione in modalità multigiocatore. Potrete inoltre invitare anche altri giocatori presenti nello stesso server in cui state giocando, anche se non facenti parte del vostro elenco di amici.

Come creare un gruppo con amici

Aprite il menù di pausa del gioco

Selezionate l'opzione Gestisci il mio gruppo presente nella zona in basso a destra dello schermo

presente nella zona in basso a destra dello schermo Seleziona uno slot vuoto e scegli l'opzione Invita nel gruppo

A questo punto vi basterà selezionare il gamertag di un giocatore, scegliendolo dalla lista dei vostri amici oppure dall'elenco dei giocatori presenti nel vostro stesso server

Confermate la scelta per invitare quel giocatore nel vostro gruppo

Come lasciare un gruppo social

Aprite il menù di gioco

Selezionate l'opzione Gestisci il mio gruppo

Selezionate il vostro gamertag all'interno del gruppo e scegliete l'opzione Abbandona gruppo

Vi ricordiamo che il nuovo titolo arcade di Ubisoft uscirà ufficialmente sul mercato il prossimo 28 ottobre 2021. In attesa delle recensione completa potete dare un'occhiata alla nostra prova con mano di Riders Republic.