Riders Republic: come usare la Modalità Foto

Riders Republic, il nuovo sportivo tuttofare di Ubisoft, si presenta come l'erede spirituale di Steep (a riguardo la recensione di Steep ). Che siate su una bici, su una tavola da snowboard o in volo grazie alla wingsuit, la Modalità Foto permetterà di salvare le vostre acrobazie più spericolate: ecco come usarla.

Questa funzione di Riders Republic mette il gioco in pausa quando azionata consentendovi di prendere l'immagine desiderata senza problemi, ma solamente al di fuori delle gare e degli eventi. Per avviarla dovete aprire la Ruota degli strumenti e passare l'analogico o il cursore sull'opzione disponibile selezionando Apri. Nella Modalità Foto è possibile modificare alcuni aspetti dell'inquadratura e della resa generale, con anche la possibilità di cambiare orario o clima. Una volta costruita l'immagine potete scegliere se caricarla subito online, rendendola così disponibile nel browser creazioni ed accessibile a tutti i giocatori, oppure optare per uno screenshot direttamente dalla console o PC per salvarla offline.



Ubisoft ha inoltre già svelato tutti i contenuti dell'Anno 1 di Riders Republic, che sarà diviso in 4 stagioni con premi ed eventi diversi. Infine, i possessori del Pass avranno accesso ad ulteriori, esclusivi oggetti per il titolo disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC e Google Stadia.