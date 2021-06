Riders Republic: il free roaming Ubisoft sugli sport estremi sfreccia nel video dell'E3

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con l'E3 2021, gli sviluppatori di Ubisoft Annecy rialzano il sipario sulla dimensione free roaming di Riders Republic con le funamboliche scene mostrate durante l'evento Ubisoft Forward.

La nuova esperienza arcade firmata dal colosso videoludico transalpino ambisce a ricreare le discipline sportive estreme più popolari e seguite dai fan, dando al tutto una forte connotazione social e multiplayer.

Gli amanti di sport estremi avranno infatti l'opportunità di esplorare una dimensione a mondo aperto per cimentarsi in sfide di snowboard, downhill, skydiving e sci nella cornice digitale di ambientazioni ispirate ai maggiori parchi naturali degli Stati Uniti, come il Sequoia Park, il Bryce Canyon e la Yosemite Valley.

Sul fronte del gameplay, il titolo proporrà un ampio ventaglio di modalità tra sfide multiplayer, gare cooperative e attività PvP per un massimo di 50 giocatori, in aggiunta ad una modalità Carriera che fornirà l'accesso completo agli strumenti per personalizzare ed evolvere il proprio atleta.

Nel lasciarvi alle frenetiche scene del video dell'evento E3 2021 Ubisoft Forward, vi informiamo che Riders Republic sarà disponibile dal 2 settembre 2021 su PC, PS4, Xbox One e, in versione ottimizzata, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.