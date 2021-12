Riders Republic: l'ultimo gioco di Ubisoft è acquistabile su Amazon ad un prezzo scontato

Riders Republic è un videogioco sportivo del 2021 sviluppato da Ubisoft Annecy e pubblicato da Ubisoft per PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One e Google Stadia e PC, oggi in offerta su Amazon con ben 30 euro di sconto dal prezzo di listino.

Il gioco è in offerta a soli 39,99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X, il prezzo più basso di sempre dal giorno del lancio avvenuto il 28 ottobre, una super occasione per acquistarlo a poche settimane dal lancio.

Di seguito i link alle offerte:

Entra nell’universo multiplayer di Riders Republic: incontra e confrontati con altri giocatori, buttati a testa bassa nella competizione usando biciclette, sci, snowboard, wingsuit e Rocket wingsuit. Vivi le fantasie e i sogni dei rider mentre sfrecci liberamente in un enorme, vibrante open world, confrontandoti costantemente con gli avversari. Immergiti nei parchi nazionali americani come Bryce Canyon, Yosemite Valley, Mammoth Mountain, mischiati per te e per il tuo divertimento! Fai squadra con i tuoi amici e sfida li in tutte le modalità multiplayer disponibili: senti l'adrenalina lanciandoti nelle gare lungo le colline, domina gli scontri squadra-contro-squadra o dai il meglio di te in affollate gare contro altri 50 giocatori.

Non è l'unico gioco di Ubisoft in sconto su Amazon, per esempio Assassin's Creed Valhalla è acquistabile a questo link a soli 29,99 euro e Watch Dogs Legion è acquistabile addirittura a 24,99 euro, delle ottime promozioni.