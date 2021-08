Riders Republic, inizia la Beta: il nuovo trailer è dedicato alla personalizzazione

In coincidenza dell'apertura della Beta di Riders Republic, i ragazzi di Ubisoft Annecy pubblicano un un video sulle attività e sulle modalità di accesso alle numerose personalizzazioni da sbloccare in questa esperienza open world sugli sport estremi con vista sulla nextgen.

Il filmato realizzato dalla sussidiaria francese di Ubisoft ci permette di sbirciare tra le pieghe del sistema di customizzazione del proprio atleta, fornendoci inoltre tutta una serie di informazioni sul funzionamento del negozio interno dove poter sbloccare elementi estetici e altro partecipando alle attività ingame di Riders Republic.

Sempre nel trailer è possibile ammirare il sistema di creazione dell'avatar e l'hub nel quale il nostro alter-ego potrà interagire con gli altri giocatori e darsi allo shopping sfrenato tra costumi speciali, decalcomanie rare, maschere eccentriche e quant'altro possa servire per esprimersi con stile tra le piste di questo free roaming sugli sport estremi.

L'attuale fase di Beta testing si protrarrà fino al 25 agosto e coinvolgerà tutti coloro che, in questi giorni, si sono iscritti al portale aperto per l'occasione da Ubisoft (lo ritrovate in calce alla notizia, qualora ci fossero ulteriori slot a disposizione). Il lancio ufficiale di Riders Republic è invece previsto per il 28 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.