Riders Republic: un mare di contenuti accessibili con la prova del PC Play Day

In coincidenza del PC Play Day che si terrà a breve, tutti gli appassionati di arcade racing a mondo aperto potranno provare in anteprima l'esperienza singleplayer e tutte le modalità PvP di Riders Republic.

Chi desidera bissare l'esperienza vissuta nell'Open Beta di Riders Republic e vuole scoprire nel dettaglio tutte le funzionalità accessibili nella versione di lancio dell'open world sportivo di Ubisoft Annecy, avrà quindi modo di rituffarsi nelle attività free roaming del titolo dalle ore 09:00 del 12 ottobre alle 00:00 del 13 ottobre.

L'accesso alla nuova prova estesa di Riders Republic avverrà esclusivamente su PC tramite Ubisoft Connect, con preload disponibile dalle ore 09:00 italiane dell'11 ottobre. Il PC Play Day di Riders Republic ci permetterà di accedere alle cinque Carriere dell'esperienza singleplayer e a tutte le modalità multiplayer.

L'ecosistema online di Riders Republic sarà particolarmente stratificato e comprenderà le Gare di Massa con più di 50 concorrenti, le sfide Contro da disputarsi negli eventi della Carriera, le gare Trick Battle 6 contro 6 basate sull'abilità nell'esecuzione dei trick e Tutti Contro Tutti, con una lista di attività a cui partecipare in lobby composte da massimo 12 giocatori.

Il lancio ufficiale del titolo è previsto per il 28 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per saperne di più su questo interessante sandbox sportivo a tinte arcade, su queste pagine potete leggere il nostro speciale su Riders Republic tra sfide estreme e caos esagerato.