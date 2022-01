Riders Republic è già in offerta con lo sconto del 60% per tutte le console

Riders Republic è un videogioco del 2021 con diverse discipline sportive, sviluppato da Ubisoft Annecy e pubblicato da Ubisoft per PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, Google Stadia e PC, uscito in ottobre dello scorso anno e già in super offerta per tutte le console.

Il gioco è infatti acquistabile a soli 29,99 euro su Amazon per PS4, PS5, Xbox One e Series X, invece di un prezzo di listino di 69,99 euro, un'offerta a dir poco incredibile a così pochi mesi dalla sua uscita. Il titolo gira a 60 fps nelle console di nuova generazione.

Dalle montagne innevate agli aridi canyon, esplora un enorme open world che comprende tutti i più famosi parchi nazionali degli Stati Uniti: Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain, Grand Teton. Unisciti a un'enorme community multigiocatore e partecipa a una valanga di attività sulla neve, sul fango e sullo sterrato in tempo reale.

4 sport, 6 discipline: sta a te padroneggiarle tutte e diventare una leggenda della Republic. Attira l'attenzione di prestigiosi sponsor nelle competizioni sportive più famose come il Red Bull Rampage o gli X-Games e progredisci in ogni disciplina per sbloccare attrezzatura migliore..