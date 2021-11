Riders Republic: il nuovo open world di Ubisoft sugli sport estremi è enorme!

Abbiamo provato a fondo gli sport estremi di Riders Republic, il nuovo open world di Ubisoft a base di libertà e adrenalina. Eccovi la nostra videorecensione dell'ultima fatica a mondo aperto di Ubisoft Annecy disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Stadia.

Prendendo in prestito le formule ludiche cementate da Playground Games con la serie di Forza Horizon, la software house francese legata ad Ubi ha saputo confenzionare un'esperienza davvero stratificata e "libera", ossia capace di aderire con estrema naturalizza ai gusti e alle esigenze dei giocatori senza scadere nella ripetitività.

L'ampio ventaglio di discipline e di gare da disputare consente agli appassionati di vivere appieno le dinamiche open world che, grazie a questo approccio, riesce a differenziarsi dai racing game canonici quel tanto che basta per rendere ancora più divertente e originale ogni evento. L'ottima varietà di biomi e di regioni da esplorare riesce inoltre a mascherare con efficacia le limitazioni di un comparto tecnico non sempre in grado di tenere il passo con la frenetica esperienza di gameplay da vivere tanto in singolo quanto in multiplayer.

Volete saperne di più su quest'opera? Sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Riders Republic a firma di Giovanni Panzano e scoprire quali sono i punti di forza e le criticità dell'ultima fatica open world di Ubisoft Annecy dedicata ai patiti di sport estremi.