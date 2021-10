Riders Republic si prepara al debutto: ecco tutti i contenuti dell'Anno 1

Con Riders Republic sempre più vicino alla sua uscita, fissata per il prossimo 28 ottobre 2021, Ubisoft inizia a svelare i piani per il futuro del suo gioco di sport estremi fortemente incentrato sul multiplayer, annunciando in video tutti i contenuti che andranno a comporre l'Anno 1 del gioco.

Anzitutto, il titolo sviluppato da Ubisoft Annecy offrirà ai giocatori quattro stagioni nel corso della sua prima annata. Si inizia con il Grand Opening Pre-Season, un grande evento volto a festeggiare il debutto dell'opera: tante ricompense arriveranno con le prime sfide settimanali da vincere prendendo parte alle varie modalità di gioco presenti, quali Contro, Tutti contro tutti, Gare di massa e Trick Battle. Coloro in possesso del Pass Anno 1, inoltre, avranno a disposizione i due kit esotici Rocket Bike e Rocket Sky.

Si passa poi alla Season 1, Botta di Freddo, che introdurrà una progressione stagionale attraverso la quale ottenere diversi contenuti aggiuntivi in più partecipando alle sfide online e gli eventi a tempo, mentre il Pass Anno 1 offrirà skin esclusive ed elementi cosmetici per il proprio personaggio. La Stagione 2, Resa dei Conti, porterà con sé la modalità multiplayer competitiva 6 contro 6, oltre a kit mistici, aggiuntivi tramite il Pass. Infine, la Stagione 3 intitolata BMX aggiungerà nuove aree di gioco dedicato alla BMX, più terreni di gioco ed eventi inediti. Tramite il Pass verrà introdotta anche una nuova carriera BMX con sponsor, oggetti cosmetici ed eventi aggiuntivi.

Tutto è quindi ben delineato per il primo anno del titolo Ubisoft, che ricordiamo sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia. Per ulteriori approfondimenti, eccovi dettagli su bot e telecamere di Riders Republic. Le avete viste invece le foto di Davide di Tria su Riders Republic?