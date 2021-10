Riders Republic in prova gratuita nella settimana che precede il lancio

Delineati i contenuti dell'Anno 1 di Riders Republic, Ubisoft Annecy si prepara all'uscita dell'arcade racing a mondo aperto confezionando il Trailer di Lancio e invitando tutti gli appassionati del genere a provare il titolo nella settimana che precede il suo arrivo nei negozi.

La software house francese spiega che l'ultima prova a tempo limitato di Riders Republic si terrà nella settimana che precede il lancio del goco. Gli utenti potranno accedervi tra il 21 e il 27 ottobre, giocando per quattro ore ad una rosa di attività che andrà ad abbracciare quasi tutte le modalità e le funzioni presenti nel titolo finale, tanto in singleplayer quanto in multiplayer.

I progressi compiuti nella settimana di prova saranno trasferiti a qualsiasi edizione del gioco. Gli utenti che accederanno a questa prova avranno modo di partecipare alla sfida Fuori di Testa, una competizione multiplayer che richiederà il raggiungimento delle 20 stelle nell'onboarding per sbloccare il contest esclusivo di ShackDaddy.

I giocatori che arriveranno tra i primi 10 in una gara di massa del contest vinceranno una Gold Edition di Riders Republic e verranno inseriti in un'estrazione casuale che metterà in palio una bici personalizzata Canyon x Riders Republic.

Quanto alla Settimana di prova a tempo limitato, nelle quattro ore di gameplay saranno incluse tutte le progressioni della Carriera e le modalità multiplayer Gara di Massa, Trick Battle, Tutti contro Tutti e Contro. Il lancio di Riders Republic è previsto per il 28 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia,PlayStation 5 e Xbox Series X/S.