Riders Republic: Ubisoft su bot, telecamera in prima o terza persona e stazioni radio

Di ritorno dall'E3 2021 con il video di Riders Republic, il Game Director Arnaud Ragot ha fornito un importante chiarimento sui contenuti accessibili nelle sfide multiplayer del nuovo titolo di Ubisoft Annecy sugli sport estremi.

L'esponente della sussidiaria transalpina di Ubisoft coglie l'opportunità offertagli dall'ultima intervista ai giornalisti di Gamespot per spiegare che "le competizioni di Riders Republic includeranno solo giocatori del mondo reale".

Oltre alla conferma dell'assenza dei bot nel sistema che si premurerà di popolare le lobby di tutte le modalità multiplayer competitive o cooperative di Riders Republic, Ragot sottolinea la libertà offerta ai giocatori nella scelta della visuale: "Gli utenti potranno scegliere liberamente se giocare con l'inquadratura in prima o in terza persona, basterà premere un pulsante in qualsiasi momento della partita per cambiare telecamera. Questa opzione non sarà limitata da nessun contenuto, modalità o sport. Si tratterà di una questione di preferenze, ma potrebbe rivelarsi utile passare da un'inquadratura all'altra a seconda della sfida affrontata".

Per il Game Director di Ubisoft Annecy, tale approccio si estenderà anche alla libertà di scelta delle radio, ma con delle limitazioni: "I giocatori potranno spegnere la radio o cambiare stazione durante le sessioni free roaming. Ci sarà anche un'opzione per abbassare il volume della musica, tuttavia durante gli eventi non sarà possibile cambiare stazione radio. Condivideremo presto tutte le informazioni sui brani delle stazioni radio".

Il lancio della nuova esperienza multiplayer di Ubisoft sugli sport estremi è previsto per il 2 settembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Date un'occhiata al nostro speciale sulle sfide estreme di Riders Republic per saperne di più sulla nuova esperienza free roaming di Ubisoft Annecy.