Riders Republic: Ubisoft presenta il gioco dedicato agli sport estremi in salsa social

Il palco dell'Ubisoft Forward ha fatto da vetrina al nuovo Riders Republic, il gioco arcade dedicato alle discipline sportive estreme con una forte connotazione social che arriverà il prossimo febbraio sulle piattaforme current-gen e next-gen.

Riders Republic è infatti dedicato a tutti gli amanti delle discipline alternative come lo snowboard, lo sci, il downhill e lo skydiving e porterà i giocatori ad immergersi nelle splendide cornici dei grandi parchi americani tra cui il Bryce Canion, Yosemite Valley, Mammoth Mountain, Sequoia Park e tanti altri. Il gioco, fortemente orientato al multiplayer, offrirà gare competitive e sfide in PvP con un massimo di 50 giocatori, oltre a modalità in co-op e in solo.

La modalità carriera permetterà ai giocatori di gestire il proprio pilota attraverso la progressione basata sull'equipaggiamento e sulle skill, nonché sulla personalizzazione pressoché totale dell'avatar. Riders Republic offrirà il meglio sulle console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series grazie al framerate a 60 fps e alle ottimizzazioni specifiche.

Durante lo show è stato presentato il nuovo Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake. Prima di lasciarvi al trailer e al gameplay, vi ricordiamo che Riders Republic uscirà il 25 febbraio 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e su Stadia.