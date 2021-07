Riders Republic: Ubisoft ha rinviato l'open world sportivo, ecco la nuova data d'uscita

Dopo avergli dedicato un importante spazio durante l'ultimo Ubisoft Forward in occasione dell'E3 2021, Ubisoft ha ufficialmente annunciato il rinvio di Riders Republic. L'uscita dell'open world sportivo slitterà quindi di circa due mesi.

L'annuncio è arrivato direttamente dalle pagine ufficiali di Ubisoft con un messaggio degli sviluppatori: "Non vediamo l'ora che raggiungiate la Republic nella nostra prossima beta! Questa sarà la prima volta che vi cimenterete in questo enorme parco giochi multiplayer e vogliamo sapere cosa ne pensate. Per assicurarci di poter offrire il miglior gioco a tutti i giocatori, abbiamo preso la difficile decisione di posticipare la data d'uscita dal 2 settembre al 28 ottobre. Questo ci darà più tempo per mettere a punto l'esperienza e vi darà un'altra possibilità di provare il gioco prima del lancio e di mandarci un feedback. Presto condivideremo altre informazione, quindi restate sintonizzati!"

Il promettente open world dedicato agli sport estremi si farà quindi attendere ancora per qualche mese, fino alla nuova data d'uscita fissata per il 28 ottobre. Riders Republic uscirà su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potete trovare la nostra prova di Riders Republic sulle pagine di Everyeye.