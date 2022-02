Riders Republic X Prada, arriva la collezione in-game: anche un weekend di gioco gratis

Sull'onda delle Olimpiadi di Pechino 2022, il team di Ubisoft annuncia una serie di novità per Riders Republic, esperienza simulativa open-world dedicata agli sport estremi.

Nel periodo compreso tra le ore 20:00 di giovedì 10 e il medesimo orario di lunedì 14 febbraio 2022, i giocatori attivi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One potranno infatti avere accesso al titolo in maniera completamente gratuita. Nel caso delle console Sony, l'esperienza sarà anticipata dalla possibilità di avviare il pre-load del gioco, a partire dalle ore 17:00 di quest'oggi, martedì 8 febbraio. Su Xbox, segnaliamo che sarà invece necessario essere in possesso di un abbonamento a Xbox Live Gold per potere avere accesso all'iniziativa. Il weekend gratuito non è invece previsto su PC e Google Stadia.

In aggiunta, Ubisoft ha annunciato la firma di una collaborazione con Prada, volta a portare l’iconica collezione Prada Linea Rossa sul terreno di gioco di Riders Republic. A partire da martedì 8 febbraio, alcune sezioni del Riders Ridge saranno decorate con i colori della linea di moda, ma non solo. All'interno del gioco realizzano infatti il proprio debutto anche alcuni contenuti esclusivi:

L'evento in-game Prada Beyond the Line : giocabile in single player o contro amici, è un nuovo approccio ai parchi innevati di Riders Republic, nel quale sarà possibile sfoggiare gli sci Faction x Prada Linea Rossa, la jumbo bike Riders Republic e la motoslitta freestyle;

: giocabile in single player o contro amici, è un nuovo approccio ai parchi innevati di Riders Republic, nel quale sarà possibile sfoggiare gli sci Faction x Prada Linea Rossa, la jumbo bike Riders Republic e la motoslitta freestyle; Un outfit in-game originale disegnato appositamente da Prada per Riders Republic, da sbloccare nelle sfide settimanali Shackdaddy Bandit;

disegnato appositamente da Prada per Riders Republic, da sbloccare nelle sfide settimanali Shackdaddy Bandit; Un nuovo programma sponsorizzato da Prada che comprende attrezzature inedite tra bici, sci, snowboard e due outfit Prada originali. Il tutto disponibile dal prossimo 16 febbraio;

I giocatori che usufruiranno del weekend gratuito potranno in seguito trasportare i propri progressi all'interno del titolo completo. Ricordiamo inoltre che Riders Republic è al momento incluso nei nuovi sconti Xbox Store, divenuti disponibili da oggi. Per tutti i dettagli sul simulativo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Riders Republic.