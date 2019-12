Ridge Racer 8 per Nintendo Switch è stato cancellato?

A febbraio dello scorso anno, lo youtuber Doctre81 scoprì che nel curriculum LinkedIn di un ex sviluppatore di Bandai Namco Singapore venivano menzionati Metroid Prime 4 e Ridge Racer 8 in esclusiva per Nintendo Switch.

Lo stesso utente, che nel tempo si è dimostrato davvero molto abile in questo tipo di ricerche scoprendo in anticipo degli indizi su The Witcher 3 per Nintendo Switch, ha notato che nel profilo LinkedIn di un altro ex dipendente di Bandai Namco Singapore, un Senior Software Engineer, ci sono degli espliciti riferimenti a due progetti non annunciati e cancellati realizzati con l'Unreal Engine 4.

Secondo Doctre81, il primo dei due sarebbe Metroid Prime 4, il cui sviluppo è ripartito da zero sotto l'egida dei veterani della serie di Retro Studios, mentre l'altro potrebbe essere questo fantomatico Ridge Racer 8 esclusivo per Nintendo Switch. Dal momento tale titolo non è mai stato annunciato in via ufficiale, non possiamo essere certi della sua effettiva cancellazione. Il fatto che non sia mai stato presentato in tutto questo tempo, nonostante l'esplicita menzione da parte dello sviluppatore, potrebbe tuttavia propendere a favore della tesi sulla cancellazione del progetto.

L'ultimo gioco della serie ad apparire su piattaforme Nintendo è stato Ridge Racer 3D, uscito su 3DS nel 2011. Andando a ritroso nel tempo, troviamo Ridge Racer DS per Nintendo DS del 2004, lo spin-off R: Racing Evolution per GameCube del 2003 e Ridge Racer 64 per Nintendo 64 del 2000.