Da Ridge Racer a Battle Arena Toshinden: la lineup di lancio della prima PlayStation

Nel lontano 3 dicembre 1994 la prima PlayStation usciva in Giappone, la console Sony festeggia oggi il suo venticinquesimo compleanno e per l'occasione abbiamo pensato di fare un saldo indietro nel tempo per (ri)scoprire la lineup di lancio.

La console arriva nei negozi giapponesi insieme ad otto diversi titoli: Gokujou Parodius Da! Deluxe Pack,

Mahjong Station Mazin, Mahjong Goku Sky Atsushi, Ridge Racer, Nekketsu Oyako, A. IV Evolution, TAMA e Crime Crackers, il più famoso dei quali è ovviamente Ridge Racer, conversione dell'omonimo coin-op di Namco uscito nel 1993 in sala giochi.

PlayStation arriva in Nord America il 9 settembre del 1995 con una lineup più ricca e completamente diversa: Battle Arena Toshinden, ESPN Extreme Games, Kileak The DNA Imperative, NBA JAM Tournament Edition, Power Serve 3D Tennis, Raiden Project, Rayman, Ridge Racer, Street Fighter The Movie, Total Eclipse Turbo e Twisted Metal.

Il 29 settembre dello stesso anno PlayStation giunge anche sugli scaffali europei, con due soli giochi: Ridge Racer e WipEout, due best seller assoluti capaci di dimostrare sin da subito le potenzialità della nuova console.

E adesso spazio alle vostre esperienze: avete comprato PlayStation al lancio europeo? Che ricordi avete del vostro primo gioco PS1? Lo spazio commenti qui sotto è a completa disposizione per racconti e testimonianze sull'onda della nostalgia.

Lo sapevate? Proprio oggi PlayStation entra nel Guinness dei Primati come brand di console da casa più venduto in assoluto nella storia dei videogiochi!