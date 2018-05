Riemerge un'intervista di Gunpei Yokoi, papà del Game Boy, sul divorzio con Nintendo

Gunpei Yokoi è noto per aver ideato il Game Boy, ma a lui si deve anche la creazione del Virtual Boy. In molti ritengono che il suo divorzio con Nintendo sia stato causato dal fallimento del visore VR: secondo una vecchia intervista ripubblicata online di recente, però, i motivi erano ben altri.

Come sappiamo bene, purtroppo, Gunpei Yokoi è scomparso nel 1997 a causa di un incidente stradale, un tragico episodio che ha sconvolto l'intera industria dei videogiochi. Yukoi aveva abbandonato Nintendo solo un anno prima, all'età di 55 anni, dopo il debutto molto deludente del Virtual Boy, lasciando pensare che il suo divorzio con la grande N potesse ricondursi proprio al fallimento del visore VR.

Secondo un'intervista rilasciata nel 1996 al magazine giapponese Bungeishunju, però, l'ideatore del Game Boy confessò che i reali motivi del divorzio con Nintendo erano ben diversi: "Ho lasciato Nintendo a distanza di oltre trent'anni dal mio ingresso in azienda. Dopo essermi laureato all'Università, ho passato tutto il mio tempo presso Nintendo, a lavorare su oggetti finalizzati al gioco. Arrivato all'età di 55 anni, però, ho pensato che era ora di cercarmi un impiego che mi offrisse maggior libertà creativa.

Quindi no, in realtà non mi sono dimesso per prendermi la responsabilità del fallimento di Virtual Boy. Prima di allora, infatti, pensavo di volermi dedicare ad altro allo scattare del cinquantesimo anno di età. In altri termini, nel corso della mia carriera ero arrivato ad accumulare tantissime idee, ma nel frattempo continuavo a realizzare oggetti da gioco, limitando così il mio campo di applicazione. È questo l'unico motivo per cui ho deciso di abbandonare Nintendo, volevo esplorare nuove idee."

Data la sua prematura scomparsa, purtroppo, Gunpei Yokoi non riuscì mai a concretizzare le sue intenzioni. Nonostante tutto, però, il Game Boy rimane la console portatile più iconica di Nintendo, nonché una delle piattaforme da gioco più amate di tutti i tempi.