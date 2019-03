Riferimenti ad un potenziale Half-Life VR all'interno di DOTA 2?

Half-Life è un brand ormai leggendario all'interno del mondo videoludico. Non stupisce dunque eccessivamente che attorno ad esso continuino a circolare, ancora oggi, numerose voci di corridoio.

Alcune di queste sembrano indicare come possibile una futura incarnazione dell'IP in un Titolo dedicato alla Realtà Virtuale. Di un "Half-Life VR" si discute decisamente da parecchio tempo: l'insorgere dei primi riferimenti risale addirittura all'ottobre 2016, ma di quest'eventualità si era tornati a discutere anche più recentemente. In particolare, durante il novembre dello scorso anno, nuovi rumor avevano fatto riferimento ad un ipotetico Half-Life VR, in via di sviluppo per un altrettanto ipotetico Valve VR.

Ora, l'argomento riconquista l'attenzione della Community videoludica a seguito della pubblicazione dell'ultimo Video realizzato da "Valve News Network", che potete visionare in apertura a questa news. Quest'ultimo riporta di come uno degli ultimi aggiornamenti di DOTA 2, pubblicato in data 6 marzo, contenga al suo interno alcuni leak relativi ad un possibile Half-Life VR. Tra i riferimenti segnalati, troviamo i seguenti:

hlvr_weapon_shotgun_prototype

"SPORE damage"

La sigla "hlvr" viene ricondotta ad un possibile Half-Life VR, mentre si sottolinea come "Spore" sia un termine associato alla dimensione XEN di Half-LIfe.



Come di consueto quando si tratta di rumor o di presunti leak, vi invitiamo a ricordare che si tratta di informazioni non confermate. Per scoprire se effettivamente l'amata saga videoludica di VR è destinata a tornare alla vita tramite un capitolo per Realtà Virtuale non ci resta altro da fare che attendere pazientemente comunicazioni ufficiali in merito da parte della stessa Valve.